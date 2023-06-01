بوتين : سننتصر لأننا ندافع عن أرضنا وشعبنا وقيمنا

الشارقة - اميمة ياسر - صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه لا يشك في أن روسيا ستنتصر "لأنها تدافع عن أراضيها وقيمها"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس.

وقال أحد المشاركين خلال اتصال عبر تقنية الفيديو بين الرئيس الروسي وبين الأسر التي لديها العديد من الأطفال: "أنا متأكد من أن النصر سيكون حليفا لنا دائما، وسوف ننتصر، وستكون بلادنا في نهاية المطاف الضامن للسلام والأمن".

ورد عليه بوتين، قائلا: "حقا، سيكون الأمر كذلك، كما قلتم. لا شك في هذا، لأننا ندافع عن أرضنا وشعبنا وقيمنا. لا يوجد أي شك هنا، ولا يوجد حتى أي شيء يمكن قوله".