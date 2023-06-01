شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى: الشعور بثمار التنمية متوقف على الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد عاشور، المقرر المساعد بلجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، أن معدل الزياد السكانية في آخر 5 سنوات بمصر تعادل 6 دول من الاتحاد الاوروبي، موضحا أن أي مشكلة في عالم الاقتصاد تتجه دائرة البحث في البداية إلى الزيادة السكانية.

وأوضح أحمد عاشور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الاعلامية دينا عصمت، على قناة dmc، أن مصر بها تنمية اقتصادية حدثت السنوات الماضية ولكن لا نشعر بها بسبب ارتفاع معدل النمو السكاني أعلى من النمو الاقتصادي، قائلا: "المفترض عشان المواطن يشعر بمعدل النمو الاقتصادي لابد أن يكون ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني".

وشدد النائب أحمد عاشور، على ضرورة إجراء وقفة حقيقية وإرادة سياسية ومجموعة قوانين للتعامل مع الزيادة السكانية الكبيرة، مشيرا إلى أنهم عقدوا جلسة ناقشت الزيادة السكانية الخميس الماضي واستمعوا إلى أراء احزاب وخبراء وتخلصت معظم المخرجات التي نصيغها الان تمهيدا لعرضها تعديلات في التشريعات القائمة.