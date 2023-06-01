شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عثمان مستشارًا قانونيًا لنقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة برئاسة خالد البلشى قرر تعيين المحامي الكبير محمد عثمان نقيب المحامين الأسبق، مستشارا قانونيًّا لنقابة الصحفيين.

وأكد المحامى الكبير محمد عثمان ترحيبه وسعادته بدعم ومساندة قضايا الرأى وانتسابه بمهنته النبيلة إلى حملة الأقلام، وتمنياته لنقابة الصحفيين - مجلسًا وأعضاءً - بالتوفيق فى هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، مع التحديات الهائلة التي تخوضها الأمة لتأكيد مكانتها ودعم مسيرتها عبر حلقات التاريخ.