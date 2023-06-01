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محمد عثمان مستشارًا قانونيًا لنقابة الصحفيين

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القاهرة - سامية سيد - أعلن جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة برئاسة خالد البلشى قرر تعيين المحامي الكبير محمد عثمان نقيب المحامين الأسبق، مستشارا قانونيًّا لنقابة الصحفيين.

 

وأكد المحامى الكبير محمد عثمان ترحيبه وسعادته بدعم ومساندة قضايا الرأى وانتسابه بمهنته النبيلة إلى حملة الأقلام، وتمنياته لنقابة الصحفيين - مجلسًا وأعضاءً - بالتوفيق فى هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، مع التحديات الهائلة التي تخوضها الأمة لتأكيد مكانتها ودعم مسيرتها عبر حلقات التاريخ.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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