انت الان تتابع خبر لإضرارهم بالمال العام.. الحبس الشديد لـ5 مسؤولين بصلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفق بيان ورد لـ الخليج 365، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أنَّ "محكمة جنايات صلاح الدين - الهيئة الثانية أصدرت حكماً حضورياً على مدير مديرية ماء صلاح الدين الحالي وأربعةٍ من المسؤولين فيها يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ؛ عن جريمة الإضرار عمداً بالمال العام".وأوضحت، أنَّ "الحكم جاء على خلفيَّة تجهيز المُتَّهمين لدائرة ماء صلاح الدين بمجمعات ماء ومحولات وقابلوات مُختلفة السعات، وأنابيب بلاستكيَّـة مُختلفة الأقطار في عموم المُحافظة بعدِّهم (الرئيس والأعضاء للجنة التنفيذ المباشر) المؤلفة بأمر صادرٍعن ديوان محافظة صلاح الدين، مُشيرةً إلى أنَّ قيمة العقد الكلي بلغت (١٤،٤٧٧،٢٠٠،٠٠٠) مليار دينار".

وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة، وصلت إلى "القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهمين؛ فقرَّرت إدانتهم والحكم عليه حضورياً، استناداً إلى مقتضيات المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات".

واشارت إلى أنَّ "قرار الحكم تضمَّن أيضاً إعطاء الحق للجهة المُتضرّرة بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".

