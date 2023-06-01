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ريال مدريد يعلق بشأن وداع "بنزيما"

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-457776-638212341045697120.jpg

2023-06-01 | 18:34

ريال مدريد يعلق بشأن وداع "بنزيما"

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علق ريال مدريد على أنباء التجهيز لمؤتمر صحفي، اليوم الخميس، للإعلان عن رحيل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق.
وظهرت أنباء خلال الساعات الأخيرة، عن تجهيز إدارة الميرنجي لرحيل بنزيما عن الفريق، متجها إلى ، حيث تلقى عرضا من نادي اتحاد جدة.

وقال مدير المركز الإعلامي لريال مدريد خوان كاميلو، "لا أرى أي شخص في غرفة المؤتمرات الصحفية، فهي مغلقة تماما"، في إشارة إلى أن النادي لن يعلن عن أي شيء رسمي جديد بخصوص المهاجم الفرنسي.


وينتهي عقد بنزيما مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، رغم وجود عرض للتجديد لموسم آخر من قبل إدارة المرينجي، وكان اللاعب الفرنسي على وشك التوقيع قبل تلقيه العرض المغري من الاتحاد.

وكان وزير السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل، قد ألمح إلى الاقتراب من تنفيذ صفقة الانتقال، لكنه أكد أن على بنزيما إنهاء ارتباطه بشكل كامل مع ناديه الحالي ريال مدريد، قبل المباشرة بإجراءات التعاقد معه.

وذكرت بعض التقارير الصحفية، أن اتحاد جدة بطل الدوري السعودي عرض على بنزيما 100 مليون يورو في الموسم من أجل ضمه إلى صفوفه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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