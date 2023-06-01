انت الان تتابع خبر أسعار النفط ترتفع أكثر من 3% وسط ترقب لاجتماع "أوبك+" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان الخامان قد شهدا تراجعات حادة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأشار مسؤولون من الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، إلى احتمال تثبيت أسعار الفائدة هذا الشهر.

وحسب مؤشر CME FedWatch، تتوقع الأسواق الآن بنسبة 72.6 بالمئة، بأن الفيدرالي سيثبت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.



وتركز سوق النفط على اجتماع تكتل "أوبك+"، المؤلف من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في الرابع من حزيران، والذي سيشهد بحث إمكان زيادة خفض إنتاج النفط، أو البقاء على نفس المستويات الحالية.

من جهة أخرى كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها الأسبوعي، ارتفاع مخزون الخام الأميركي بمقدار 4.49 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 26 ايار، بعكس توقعات المحللين التي كانت تشير لتراجع بمقدار 1.1 مليون للأسبوع الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.52 دولار، وبنسبة 3.31 بالمئة، إلى 74.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش، كما ارتفع خام نايمكس الأميركي 2.72 دولار، أو 3.99 بالمئة، إلى 70.81 دولار للبرميل.

