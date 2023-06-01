ننشر قائمة الكلاب المصرح بترخيصها وفقا للقانون بشرط ألا يقل صاحبها عن 18 عاما

وأوجب القانون، أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2" المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.

وتضمنت قائمة الكلاب التي أجاز القانون رقم 29 لسنة 2023 ترخيصها ولا يقل سن مصطحبها عن (18) سنة كل من : 1 - كوكر اسبانيول 2- لابرادور 3- بوديل.