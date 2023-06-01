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شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر قائمة الكلاب المصرح بترخيصها وفقا للقانون بشرط ألا يقل صاحبها عن 18 عاما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حظر القانون رقم 29 لسنة2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأوجب القانون، أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2" المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.
وتضمنت قائمة الكلاب التي أجاز القانون رقم 29 لسنة 2023 ترخيصها ولا يقل سن مصطحبها عن (18) سنة كل من :
1 - كوكر اسبانيول
2- لابرادور
3- بوديل.
4- بوميرينان.
5- جاك روسيل.
6- جريت دين أودينواه.
7- وولف أبيض ( وايت جيرمين).
8- الكلب المالطي.
9- سام وايد.
10- مالينو
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