موسكو توجه اتهاماً لواشنطن يخص "رئاسة منتدى"

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بغداد - ياسين صفوان - وجاء في البيان: "نحن نعتبر أنه من غير المقبول أن تستخدم واشنطن رئاستها لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ لطرح مواضيع غير جوهرية مغلفة بإيديولوجيتها على حساب الحوار المفتوح والصادق والمتساوي في أبيك".وأضافت زاخاروفا أن "هذا النمط السلوكي الذي تتبعه واشنطن سيكون له تأثير سلبي على فعالية المنظمة".

وفي وقت سابق، ذكرت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة تسيء استخدام وضعيتها كدولة مضيفة لمقر الأمم المتحدة.