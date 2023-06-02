رونالدو يكشف موقفه من الاستمرار في الدوري السعودي

واحتل النصر، وصافة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، خلف اتحاد جدة البطل.

وودع النصر، كأس خادم الحرمين من نصف النهائي، على يد الوحدة، كما خسر من اتحاد جدة في نصف نهائي السوبر السعودي.

وأضاف رونالدو في مقابلة منشورة حصريا على الحسابات الخاصة برابطة الدوري السعودي "توقعت الفوز بأحد الألقاب هذا العام، لكن لا تسير الأمور دائما كما نرغب أو نتوقع".



وتابع "الأمر يحتاج لبعض الوقت، ولكن إذا تحليت بالإيمان وحددت أهدافك، فإن كل شيء ممكن، أنا متفائل وواثق بأن الأمور ستتطور مع السير على الطريق الصحيح".

ولفت "الدوري السعودي جيد وتنافسي للغاية، ولدينا العديد من الفرص للاستمرار في النمو والتطور، أعتقد أن البنية التحتية تحتاج للتحسن قليلا".

ونوه "يجب تسريع إيقاع الحكام ونظام تقنية الفيديو، هناك بعض الأمور الصغيرة التي تحتاج للتطوير.. لكني سعيد هنا، وأرغب في الاستمرار (مع النصر)".

وشدد رونالدو "الدوري السعودي سيصبح ضمن أقوى 5 منافسات للدوري في العالم، إذا استمر السير على نفس النهج في السنوات الخمس المقبلة".