شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل إنجازات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بالقرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شملت جلسات مجلس الشيوخ، خلال الأسبوع المنقضي، استعراض للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مُستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في العام المالي 2024/23، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، موضحة أن حجم الاستثمارات المستهدفة للمرحلة الأولى خلال الخطة يبلغ 150 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات، وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" وتبلغ جملة الاستثمارات المستهدفة 30 مليار جنيه.

وتمثلت أهم مُنفذات المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في:

-انتهاء الأعمال الإنشائية لـ 16.3 ألف كم شبكات صرف صحي.

-149 مشروع صرف صحي مُتكامل، 153 قرية تم توصيل وصلات الصرف الصحي المنزلي.

-إنشاء 70 محطة مياه شرب، كما تم مد وتدعيم شبكات مياه شرب لعدد 394 قرية و24 ألف وصلة مياه في 329 قرية.

-تنفيذ 318 مشروع تأهيل وتبطين الترع بطول 1164 كم، 178 كوبري ري.

-191 وحدة صحية، 157 وحدة إسعاف.

-59 قرية تم توصيلها بالإنترنت فائق السرعة.

- 620 مكتب بريد، وإقامة 989 برج شبكات محمول.

-8 طريق رئيسي، 45 محطة سكة حديد.

-انتهاء الأعمال الإنشائية لعدد 114 مجمع حكومي، 73 منشأة تضامن، 51 عمارة سكنية.

-إنهاء 361 مركز شباب، و93مركز خدمة زراعية،

-تأسيس 14170 فصل، صيانة 1242 مدرسة.

- 6 سوق 9 موقف، 9 نقطة إطفاء، 124 نقطة شرطة.