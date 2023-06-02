«أوكرانيا لا تجرؤ على الاستفسار».. صحفي أمريكي: واشنطن تدعم كييف بأسلحة فاسدة

الشارقة - اميمة ياسر -

قال الصحفي الأمريكي برادلي ديفلين، إن بلاده تزود أوكرانيا بأسلحة غير صالحة للعمل، ويمكن أن يؤدي استخدامها إلى مقتل جنود أوكرانيين.

وأضاف ديفلين، في مقال نُشر بصحيفة The American Conservative: "لا يعرف الأوكرانيون هل الأسلحة القادمة إليهم من الغرب، صالحة للاستخدام أم عديمة الفائدة، وهم لا يجرؤون على سؤال واشنطن عن ذلك، لأن المساعدات الأمريكية لا تدعم جيشهم فحسب بل الحكومة الأوكرانية بأكملها".

ولفت الصحفي إلى تقرير المفتش العام بوزارة الدفاع الأمريكية، والذي أكد خلاله أن المعدات والأسلحة التي تم تسليمها إلى كييف "غير صالحة للاستخدام"، بسبب تخزينها في ظروف مروعة في القواعد الأمريكية.

وشدد برادلي ديفلين على أن الأسلحة الأمريكية الموردة لأوكرانيا، إما ببساطة لا تعمل، أو أنها في حالة يرثى لها لدرجة أنه إذا تم استخدامها، يمكن أن تتسبب بإصابة العسكريين الأوكرانيين أو حتى بمقتلهم، وذلك وفقا لقناة "روسيا اليوم".