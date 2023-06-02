خبير مائي يكشف عن تغييرات في سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف خبير المياه عباس شراقي عما يشهده سد النهضة الإثيوبي من توقف وتشغيل التوربينات، بعد عام تقريبا من تشغيل أول توربين.

وقال شراقي، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم"، إنه "تم الإعلان عن تشغيل أول توربين في 20 فبراير 2022 رغم أنه لم يكن يعمل وقت الافتتاح وبدأ بالفعل العمل بعد 3 أسابيع من الافتتاح (10 مارس 2022)، وتعذر تشغيل الثاني إلا بعد 6 أشهر فى 11 أغسطس 2022، وتوقف الاثنين معا بعد أيام قليلة حتى 25 نوفمبر 2022 حيث بدأ ظهور دوامات خفيفة واستمر التشغيل المتقطع حتى توقفا تماماً بعد 25 مارس الماضى حتى اليوم".

وتابع الخبير المائي: "ترصد الأقمار الصناعية بوضح تام (غير قابل للجدل أو التشكيك) تشغيل توربينات سد النهضة بدوامات فاتحة اللون داخل حوض يوجد خلف بيت الكهرباء الذى يوجد بداخله التوربينات، (كما هو واضح داخل الدائرة الحمراء)، ومنذ الاعلان عن التشغيل فى فبراير 2022 تم تغطية سد النهضة بـ 82 صورة فضائية Sentinel 2 (18 فبراير 2022 – 29 مايو 2023) بمعدل صورة كل خمسة أيام، ظهر منها 32 صورة لتوقف التوربينات بنسبة 46%، و37 صورة للتشغل بنسبة 54% ، 13 صورة غطت فيها السحب ومنعت الرؤية".

وأشار إلى توقف التوربينات لمدة 160 يوما على فترات آخرها منذ 25 مارس الماضى حتى الآن.

وأضا عباس شراقي أن هناك أسباب متعددة لتوقف التوربيتات قد تختلف من وقت إلى آخر، وهي تتراوح بين أسباب فنية تتعلق بتركيب التوربينات، شدة الفيضان وكثرة الطمي اثناء موسم الأمطار، عدم جاهزية شبكة نقل الكهرباء، وأعمال هندسية أخرى، وبدأ تشغيل التوربينات منذ حوالى 14 شهر نصفها تقريبا التوربينات متوقفة.