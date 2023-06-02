شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تطرح "الصك البلدى" لدعم الأسر المستحقة قبل عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مبادرة "حياة كريمة"، عن طرح صكوك لحوم الأضاحى _ الصك البلدى _ وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المبادرة لتوفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، تحت شعار "حياة كريمة من إنسان لإنسان"، قبل عيد الأضحى.

ودعت "حياة كريمة" المواطنين إلى شراء الصك البلدى، بهدف الوصول إلى أكبر عدد من الأسر المستحقة، وإسعادهم قبل عيد الأضحى المبارك.