انت الان تتابع خبر لماذا رفض ليفربول عودة ماني؟.. تقارير توضح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وطلب ماني مغادرة ليفربول صيف العام الماضي وانضم إلى بايرن ميونخ مقابل 32 مليون يورو بعقد لمدة 3 مواسم.

ومن المتوقع أن يغادر ساديو ماني بايرن ميونخ هذا الصيف، وهو أمر متوقع بعدما لَكَمَ المهاجم السنغالي زميله ليروي ساني بعد مواجهة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا في أبريل الماضي.



وعقب فوزه بالدوري الألماني في الجولة الأخيرة من البوندسليغا، أجرى بايرن ميونخ تغييرات فورية حيث أقيل كل من الرئيس التنفيذي أوليفر كان والمدير الرياضي حسن صالح حميديتش.

وذكرت صحيفة "بيلد" أن بايرن ميونخ على استعداد للاستماع إلى عروض للتخلص من الثلاثي ساديو ماني وسيرج غنابري وليروي ساني.

وهو ما فتح الباب أمام الحديث عن إمكانية عودة ماني إلى ليفربول حيث لعب السنغالي في أنفيلد 6 مواسم.

لكن موقع "thisisanfield" قال إن ماني، البالغ من العمر 31 عاما، لن يلعب مع ليفربول من جديد لأسباب متنوعة.

وأهم هذه الأسباب أن ليفربول يمتلك عددا كافيا من المهاجمين، حيث تم التعاقد مع لويس دياز قبل خروج ماني ووصل بعد ذلك كل من داروين نونيز وكودي غاكبو.

وتأكد مغادرة روبرتو فيرمينو في انتقال مجاني، لكن يورغن كلوب مدرب ليفربول لديه محمد صلاح وديوغو غوتا كجزء من خط هجومه القوي.

كما يمكن أن يعتمد ليفربول بشكل أكبر على كورتيس جونز وهارفي إليوت كخيارات هجوم طويلة المدى.

وعلاوة على ذلك، فإن أولويات ليفربول في سوق الانتقالات تكمن في استغلال الأموال لإعادة بناء خط الوسط.

ويرتبط ليفربول بالتعاقد مع الأرجنتيني ألكسيس ماك أليستر من برايتون وهو الهدف الرئيسي للريدز، كما يرتبط ليفربول بالتعاقد مع كيفرين تورام من نيس، وكواديو كونيه لاعب بروسيا مونشنغلادباخ، وماسون ماونت لاعب تشيلسي ورايان غرافينبيرش لاعب بايرن ميونخ.

ومع مغادرة كل من جيمس ميلنر ونابي كيتا وأليكس أوكسليد-تشامبرلين وآرثر ميلو، سينصب التركيز على جلب لاعبين أو ثلاثة لتعزيز خط الوسط.

وإلى جانب امتلاكه عددا كافيا من المهاجمين، فإن تراجع مستوى ساديو ماني مع بايرن ميونخ يجعل ليفربول مترددا في إعادته إلى أنفيلد.

