انت الان تتابع خبر بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية.. ارتفاع حالات الانتحار في لبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الباحث في الشؤون الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، لموقع "ليبانون ديبايت" أن "عدد حالات الانتحار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2023 بلغ 50 حالة انتحار"، مبينا أنه "خلال شهر كانون الثاني بلغ عدد حالات الإنتحار 11 حالة، وفي شباط 10 حالات، وفي اذار 15، وفي نيسان وصلت حالات الانتحار إلى 14 حالة ما يرفع عدد حالات الانتحار في لبنان خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2023 إلى 50 حالة".



واشار إلى "أمر خطير يتمثل بارتفاع عدد حالات الانتحار بين شهر كانون الثاني حيث أقدم 11 مواطن على الانتحار ليرتفع العدد في شهر نيسان الى 14، وهو مؤشر خطير لأننا لا زلنا في نصف العام والأوضاع الاقتصادية ما زالت تتدهور".

