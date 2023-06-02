بريطانيا توضح موقفها من انضمام أوكرانيا لـ"الناتو"

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بغداد - ياسين صفوان - وقال والاس، إنه "من غير الممكن إضافة دول لعضوية الحلف في خضم حرب، وإن الطريق للمضي قدما هو مواصلة مساعدة وتسليح أوكرانيا من أجل أمنها في الأجلين القصير والطويل".

واكد والاس في مقابلة "أفضل شيء يمكن أن نفعله لمساعدة أوكرانيا حاليا هو مساعدتها لتهزم روسيا، بعد ذلك هو أن نضمن أنها مستعدة وقادرة وصامدة".



وعضوية أوكرانيا المحتملة مطروحة على جدول أعمال قمة مقبلة للحلف في ليتوانيا في يوليو تموز، وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تريد "قرارا واضحا" بشأن ضمها للحلف في تلك القمة.

وقال والاس إن "العمل جار أيضا لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، مشيرا إلى أن "مثل تلك الضمانات قد تتراوح من اتفاقات دفاع مشتركة إلى تزويدها بالأسلحة والذخيرة".

