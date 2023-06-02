شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تفتتح مكتبة جديدة فى مقرها غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غداً السبت، مكتبتها الجديدة، في مقرها بجاردن سيتي، وتستهدف التنسيقية من إنشاء هذه المكتبة المساهمة الفاعلة في رفع وعي وثقافة أعضائها وتنمية مهاراتهم، وذلك من منطلق حرصها على الارتقاء بأعضائها في كافة الأنشطة والمجالات.

وتنظم "مكتبة التنسيقية"، عدة صالونات ثقافية لمناقشة أبرز الإصدارات الثقافية، وذلك عبر استضافة العديد من الكتاب والمثقفين، حيث تساهم المكتبة من خلال فعالياتها التي تعقد بين جدرانها في مناقشة قضايا المجتمع وبحث الحلول لها.

جدير بالذكر أن المكتبة تضم إصدارات وكتابات عدد من أعضاء التنسيقية، بالإضافة إلي مساهمات وتبرعات أعضاء التنسيقية والأحزاب السياسية وعدد من المؤسسات الثقافية ودور النشر، وتتضمن أيضاً عدد من السلاسل العلمية والبحثية وكتب السياسية والعلوم الاجتماعية التراث والتاريخ والفن والثقافة وعدد من الكتب الأجنبية.

ومن المرتقب أن تنظم المكتبة في أولى فعالياتها صالون ثقافي حول كتاب "تنسيقية شباب الأحزاب .. دراسة في النشأة والتطور"، بحضور مؤلفه الدكتور حازم عمر، عضو مجلس أمناء التنسيقية، ونائب محافظ قنا.

يذكر أن كتاب "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. دراسة في النشأة والتطور"، صدر عن دار المعارف، للدكتور حازم عمر، أستاذ العلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، وعضو مجلس أمناء التنسيقية، نائب محافظ قنا، حيث يناقش الكتاب مراحل النشأة والتطور لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي تأسست عام 2018، بهدف التوثيق لهذه الممارسة السياسية والتعرف على أهدافها وهيكلها التنظيمي والوظائف والأدوار التي تقوم بها.