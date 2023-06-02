انت الان تتابع خبر هل العراق بينها؟.. تعرف على أكثر الدول العربية تعاسة خلال 2022 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهر تقريرٌ لمؤسسة غالوب للمشاعر 2022، ارتفاعاً في معدل التعاسة العالمي، بعد أن سُجِّل رقمٌ تاريخي في قياسات الرأي العام حول مشاعر الضغوط والحزن والغضب والقلق والآلام الجسدية، التي يعاني منها الناس يومياً.وتصدرت دول الخليج المراتب الأولى عربيا، في مؤشر السعادة العالمي، حيث احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربيا بترتيب عالمي رقم 21 تلتها قطر بالمركز الثاني عربيا والـ 25 عالميا.

وفي احصائيات أخيرة لمؤشر البؤس العالمي تصدرت سوريا على باقي البلدان العربية في كمية التعاسة التي يعيشها أبناء الشعب حيث حصلت على المركز الأول عربيا والثالث عالمياً.

هناك عوامل عديدة تجعل الناس غير سعيدين، لكن 5 منها ساهمت بشكلٍ كبير في ارتفاع معدل التعاسة العالمي وهي: الفقر، والجوع، والمجتمعات السيئة، والوحدة، وندرة الأعمال الجيدة.

وحصلت لبنان على المركز الثاني عربيا والرابع عالميا، ليأتي السودان بالمركز الثالث عربيا والخامس عالميا.

وتابعت احصائيات المؤشر، ان اليمن جاءت بالمركز الرابع عربيا لتصل الى السابع عالميا، فيما ارتكزت ليبيا على المركز الخامس عربيا والـ 30 عالمياً

وجاء الأردن بالمراكز السادس عربيا و31 عالميا، ليختتم الجزائر الإحصائية بالمركز السابع عربيا والـ 41 عالميا

ويستند الترتيب إلى ستة عوامل رئيسية: هي نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط العمر والحرية وسخاء الدولة مع مواطنيها والدعم الاجتماعي وغياب الفساد في الحكومات أو الأعمال.

