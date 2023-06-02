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انقلاب عجلات قطار محملة بالنفط في صلاح الدين

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بغداد - ياسين صفوان - وقال إعلام مديرية الدفاع المدني في محافظة صلاح الدين في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "انقلبت عجلتي قطار "فاركونات" محملة بمادة النفط الأسود بكمية ٣٠ ألف لتر بعد أنحرف "الفاركونات" عن مسارهن".

وأضاف ان "مركز دفاع مدني الدجيل وصل الى مكان الحادث"، مبينا ان "سبب الانقلاب الانحراف عن مسار السكة الحديدية"، موضحا انه "تولى التحقيق بالحادث مديرية شرطة الدجيل".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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