انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يختتم زيارة الأردن ويعود إلى العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، ورد لـ الخليج 365، أن "رشيد، قدم التهاني إلى الملك الأردني والملكة رانيا العبد الله، خلال حفل الاستقبال، الذي أقيم قصر الحسينية للمهنئين بهذه المناسبة".

وعلى هامش الزيارة، أفاد البيان، بلقاء رئيس الجمهورية مع القائم بأعمال السفارة العراقية لدى المملكة الأردنية الهاشمية منيف علي حسين والملحقين وعددا من موظفي السفارة، حيث أكد على ضرورة بذل الجهود من أجل توفير احتياجات الجالية وتسهيل الإجراءات لإنجاز معاملاتهم، مشيراً إلى العلاقات الجيدة مع دول الجوار، ودعم العراق للعمل المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة.



وأشار رئيس الجمهورية إلى "برنامج الحكومة الطموح الذي وضع في أولوياته ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد، وتقديم الخدمات للمواطنين وتشجيع الفرص الاستثمارية وتقديم التسهيلات للمستثمرين الراغبين بالعمل في العراق، مشيرا في هذا السياق إلى توجيهه إلى هيئة المستشارين والخبراء والدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية للعمل على إعادة النظر ودراسة القوانين الصادرة عن النظام السابق كافة".