الميناء يفوز على بغداد ويتوج بطلاً لدوري الدرجة الأولى

وانتهت المباراة التي احتضنها ملعب الفيحاء بمحافظة البصرة، بهدفين للسفانة مقابل هدف وحيد لبغداد.

وسجل الميناء هدفه الأول عبر اللاعب سجاد علاء في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف سالم أحمد الهدف الثاني في الدقيقة 36.



أما هدف بغداد، فقد سجله اللاعب كرار علي بري في الدقيقة (52) من عمر اللقاء.

يذكر أن فريقي الميناء وبغداد ضمنا التأهل للدوري العراقي الممتاز، وسيشاركان ضمن فرق النخبة الموسم المقبل.

