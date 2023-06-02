انت الان تتابع خبر فروعها في دبي.. أمريكا تفرض عقوبات جديدة على شركة إيرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الخزانة الأمريكية أن "الوزارة فرضت عقوبات على شركة Arvan Cloud الإيرانية، وفرعها ArvanCloud Global Technologies بدبي".

وأوضحت أن "السبب في فرض العقوبات هو "دورهم في مساعدة السلطات في طهران لفرض الرقابة على الإنترنت".



كما أضافت، أنه "تم إدراج اسمي مؤسسي شركة التكنولوجيا أرفان كلاود الإيرانية في القائمة السوداء، وكلاهما يشغل حاليا مناصب عليا في الشركة".

ووفقا للحكومة الأمريكية، فإن شركة أرفان كلاود لها "علاقة وثيقة مع وكالات الاستخبارات الإيرانية".

