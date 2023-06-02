انت الان تتابع خبر "رقم هاتف" يقود إلى اعتقال شخص هدد صاحب محل في ميسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "جهود أمنية استخبارية مشتركة بذلت تم من خلالها القاء القبض على شخص قام بتهديد صاحب محل لبيع الملابس في سوق العمارة الكبير وخلال ساعات".

وأشار البيان، إلى أنه "تم التوصل إليه عن طريق رقم الهاتف الذي هدد به صاحب المحل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

