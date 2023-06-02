50 قتيلا على الأقل وإصابة المئات في تصادم قطارين شرق الهند



أفادت تقارير إعلامية بأن 50 شخصاً لقوا حتفهم ونقل 300 إلى المستشفيات في الهند بعد خروج قطار ركاب عن مساره واصطدامه بقطار بضائع في منطقة بالاسور بولاية أوديشا اليوم الجمعة.



وغرد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على "تويتر"، اليوم الجمعة، قائلاً إن عمليات الإنقاذ مستمرة في الموقع ويجري تقديم "كل المساعدة الممكنة" للمتضررين.



وعلق العديد من الأشخاص داخل عربات القطار. ومازال سبب خروج القطار عن مساره قيد التحقيق.



وذكر المتحدث باسم وزارة السكك الحديد، أميتاب شارما، أن بعض قطعٍ محطمة من القطار الذي خرج عن القضبان سقطت على مسار مجاور وصدمها قطار ركاب آخر قادم من الاتجاه المقابل. ولم تعرف التفاصيل حتى اللحظة.



وقالت وكالة الأنباء "برس ترست أو إنديا" إن قطار كورومانديل لإكسبريس كان في طريقه من هوراه في ولاية غرب البنغال إلى شيناي، عاصمة ولاية تاميل نادو جنوبا.



وأظهرت صور عرضها التلفزيون فرق الإنقاذ تحاول إخراج الركاب من العربات المدمرة.



عادة ما يلقى باللوم في حوادث القطارات على الخطأ البشري أو تهالك المعدات والإشارات.



يشار إلى أن أكثر من 12 مليون شخص يستقلون 14 ألف قطار في الهند يومياً، ويسافرون 64 ألف كيلومتراً على القضبان.



(وكالات)