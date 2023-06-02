كم يملك أردوغان من أموال وعقارات؟

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت الجريدة الرسمية التركية Resmi "الثروة" التي يمتلكها الرئيس رجب طيب أردوغان، مشيرة إلى أنه مديون بـ5 ملايين ليرة تركية، وعنده شقة واحدة وقطعة أرض وحساباته بالعملة المحلية.

وأشارت الجريدة الرسمية، الخميس، إلى أن مديونية أردوغان تعادل 250 ألف دولار أمريكي، ولفتت إلى النتائج النهائية المعتمدة للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أقرتها المفوضية العليا للانتخابات، وفاز فيها أردوغان وحصل على نسبة أكثر من 52% من إجمالي الأصوات.

ويقول بيان الجريدة إن أردوغان يتقاسم الشقة مع زوجته مناصفة منذ العام 2019 وتقع في حي أسكودار أحد أقدم أحياء مدينة اسطنبول وتقدّر قيمته بـ 7.7 مليون ليرة تركية (370 ألف دولار)، بالإضافة إلى قطعة الأرض البالغة مساحتها 0.2 هكتار في مقاطعة ريزي على البحر الأسود منذ العام 1988.

وتابع بيان الجريدة الرسمية: "يمتلك الرئيس أكثر من 1.8 مليون ليرة (أكثر من 86 ألف دولار) في حسابات في ثلاثة فروع مصرفية.. اسم الدائن مصطفى أردوغان. قيمة الدين: 5 ملايين و390 ألف ليرة".

بدورها، نوّهت وسائل إعلام تركية إلى أن الحديث هنا يجري عن شقيق أردوغان.

تجدر الإشارة إلى أنه في إعلان عام 2014، كان لدى الرئيس أردوغان حسابات في 8 فروع مصرفية، وفي أحدها كانت هناك وديعة بقيمة 200 ألف دولار، وجميعها بالليرة التركية.

كما لا يمتلك الرئيس أردوغان سيارات، وذكر إعلان 20 مارس، على الرغم من أنه في عام 2014 كان لا يزال يمتلك سيارة من طراز أودي - A8.

وفي أبريل المنصرم، أصبح أردوغان أول مالك لأول سيارة كهربائية تركية الصنع من طراز TOGG.