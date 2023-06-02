فيديو «الحرس الخاص تحرك على الفور» .. لحظة سقوط الرئيس الأمريكي بحفل القوات الجوية

الشارقة - اميمة ياسر - تعرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الخميس، لحادث سقوط خلال تكريمه خريجي أكاديمية القوات الجوية الأمريكية بولاية كولورادو.

وأظهر مقطع فيديو متداول للرئيس الأمريكي، وهو يقع بعد تكريم خريجي طلاب القوات الجوية.

وبدا بايدن وكأنه ينزلق على ركبتيه مما دفع مسؤولي القوات الجوية لمساعدته على النهوض.

ووفقا للتقرير الصحفي للبيت الأبيض فإن بايدن على ما يرام واستمر في الوقوف حتى انتهى الحفل بعد بضع دقائق.

وجاء في التقرير الصحفي للبيت الأبيض: "كان الرئيس الأمريكي يسير عائدا إلى مقعده عندما سقط، بدا وكأنه تعثر بسبب كيس رمل أسود عندما سقط".

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس بايدن، "غادر حفل التكريم ولم يتحدث عما يشعر به بعد سقوطه".

أتمنى ألا يصاب بأذى

علق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على سقوط خلفه جو بايدن، على خشبة المسرح خلال حفل تكريم خريجي أكاديمية القوات الجوية بولاية كولورادو.

وكان ترامب يتحدث في مجمع Grimes Community في غرايمز بولاية أيوا، خلال حدث لتقديم الشكر للمتطوعين في حملته الانتخابية للعام 2024.

وقال ترامب: "حسنا، آمل أنه لم يصب بأذى.. أتمنى ألا يصاب بأذى".

وأضاف "الأمر برمته، انظروا الأمر برمته مجنون.. عليك أن تكون حذرا حيال ذلك".

وتابع قائلا: "عليك أن تكون حذرا بشأن ذلك لأنك لا تريد ذلك، حتى لو اضطررت إلى النزول على منحدر".

كلمة في الأكاديمية العسكرية

وأشار الرئيس السابق إلى الحذر الذي توخاه عقب كلمة في الأكاديمية العسكرية الأمريكية بويست بوينت عام 2020.

وقال ترامب حينها "كانت المنصة أعلى من هذه.. والمنحدر بمسافة عشرة ياردات (حوالي تسعة أمتار).. وقلت، جنرال! لدي مشكلة لأن نعل حذائي من الجلد، وهو جيد للمشي على سطح مستو، لكنه يعيق المشي على المنحدر، أخشى الوقوع، لأن المنحدر من الفولاذ بدون درابزين، مثل حلبة التزلج.. جنرال، لا يمكنني الوصول إلى هناك دون الوقوع".

وذكر ترامب أن الجنرال عرض عليه أن يتمسك به حتى لا يتزحلق ولكن ترامب لم يرغب بذلك، لأنه كان على ثقة من أن وسائل الإعلام ستثير ضجة مفتعلة حول ذلك.