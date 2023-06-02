انت الان تتابع خبر بلينكن في السعودية الأسبوع المقبل.. مباحثات في عدة ملفات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة، أن بلينكن سيزور المملكة، في الفترة من 6 إلى 8 يونيو/ حزيران الجاري، لمناقشة التعاون الاستراتيجي في القضايا العالمية والإقليمية.

وأضافت، أن بلينكين "سيجتمع خلال تلك الفترة مع المسؤولين السعوديين، لمناقشة التعاون الاستراتيجي الأمريكي السعودي، في القضايا الإقليمية والعالمية، ومجموعة من القضايا الثنائية، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والأمني".



وأشارت إلى، أنه "في 7 يونيو، سيشارك بلينكين في الاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ، حيث سيناقش التعاون المتزايد مع شركاء دول مجلس التعاون الخليجي في مجالات الأمن والاستقرار، وخفض التصعيد، والتكامل الإقليمي والفرص الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج العربي".

وتابع البيان: "وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، سيستضيف في اليوم التالي اجتماعا وزاريا للتحالف العالمي لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" كما يخطط لتسليط الضوء على الدور الحاسم للتحالف، في معالجة التهديد المتطرف المستمر في المنطقة".

