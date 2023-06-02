انت الان تتابع خبر الإطاحة بإرهابي كان يعمل إعلامياً لـ"داعش" في الانبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمديرية ورد لـ الخليج 365، أنه "بعملية نوعية وجهود استخبارية متميزة لقسم قيادة عمليات الجزيرة ومتابعة من قبل شعبة الفرقة السابعة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء التاسع والعشرين تم نصب كمين محكم في ناحية المحمدي، اسفر عن القاء القبض على احد الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 ارهاب في قضاء هيت".



وأشار البيان إلى أن الإرهابي "كان يعمل اعلامياً في عصابات داعش الإرهابية، وقد جرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه".

