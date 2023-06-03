برشلونة يحسم موقفه من ضم نجم اتلتيكو مدريد

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن فيليكس هو أحد اللاعبين المقرر رحيلهم عن أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما فتح دييجو سيميوني، مدرب الفريق، الباب أمامه للمغادرة.

وأضافت الصحيفة أن سيميوني أشار إلى أن البلوجرانا قد يكون وجهة مناسبة لإمكانات النجم البرتغالي وخصائصه داخل الملعب.



وتابعت أن خورخي مينديز، وكيل أعمال جواو، عرض خدمات موكله على برشلونة، لافتة إلى أن العملية لم تنجح وسط الشكوك التي تثار حاليا حول مستواه، بعد موسمه السيئ والضعيف مع نادي تشيلسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الكتالوني يعمل على التعاقد مع مهاجم ثاني خلال الفترة الحالية، لكن الأولوية هي التعاقد مع أوباميانج (تشيلسي) أو فيكتور روكي (أتلتيكو باراناينسي البرازيلي).

وواصلت أن أتلتيكو مستعد لتخفيض قيمة اللاعب، ومع ذلك، ترفض المنطقة الرياضية والمدرب تشافي هيرنانديز ضم النجم البرتغالي.