شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس الأمن الدولي يمدد لـ6 أشهر مهمة الأمم المتحدة في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مدّد مجلس الأمن الدولي الجمعة لستة أشهر المهمة السياسية للأمم المتحدة في السودان، بعدما اتّهم قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان المبعوث الأممي فولكر بيرتيس "بالإسهام في تأجيج النزاع".

وفي قرار مقتضب، وافق مجلس الأمن بالإجماع على تمديد تفويض "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان" حتى الثالث من كانون الأول/ديسمبر 2023.

ويعكس اقتصار تمديد التفويض على هذه المدة القصيرة مدى دقة الأوضاع في البلاد.