شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالتنسيقية: «الأعلى للتعليم» سيجمع كل الجهات المنوطة بالقطاع فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود ألماظ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب الذي جرى إحالته للحوار الوطني سيجمع كل الجهات المنوطة بالعملية التعليمية في مصر، مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي.

وأضاف «ألماظ» في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد وبسنت الحسيني، على هامش مشاركته في الحوار الوطني، أنّه تقدم بمقترح لإنشاء مفوضية للتعليم، موضحًا: «مؤخرا، ارتفع تصنيف مصر العالمي في التعليم، وهذا يدل على أن هناك جهد مبذول من قبل الوزارة».

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «هناك خطة تقدمت بها لمدة 10 سنوات وستتم المحاسبة كل سنتين من أجل النهوض بالتعليم»، مشيرًا إلى إشكالية في المجتمع المصري وهي خروج بعض التخصصات من سوق العمل ودخول تخصصات أخرى سوق العمل، وهو ما يحتاج إلى تصنيف لهذه التخصصات، بحيث يتم فتح كليات وأقسام مرتبطة بسوق العمل بشكل أكبر.