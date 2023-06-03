شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بالحيوانات الخطرة بعد إقرار القانون.. الكلاب والعقارب والتماسيح الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظر القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة.

وأجاز القانون، استثناءً من من حكم الفقرة الأولى للمادة الثانية (حظر الحيازة)، حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وغير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.

كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية.

وألزم القانون، إلتزام حائز الحيوان الخطر فى الحالات التى لايجوز ترحيصها وفقا لاحكام القانون والقانون المرافق بتسليمه للهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيية لهذا القانون وذلك وفقا لللضوابط والاجرءات التى تحددها هذه الللائحة

وحدد الجدول المرافق بالقانون (1) الحيوانات الخطرة علي النحو الاتي :