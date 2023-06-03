انت الان تتابع خبر صفقة غير "سهلة".. ريال مدريد يصوب أنظاره نحو مهاجم توتنهام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الصحيفة إن ريال مدريد بدأ البحث النشط عن مهاجم صريح في السوق الصيفي، وأصبح هاري كين هو المرشح المفضل للميرنغي.

وعلى عكس ما قيل هذا الأسبوع، لا يستبعد كين ترك الدوري الإنجليزي، وهو يعرف اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه.



وأوضحت الصحيفة أن الصفقة لن تكون سهلة، لكن المباريات الأخيرة لريال مدريد، وخاصة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ، أكدت الحاجة لإيجاد بديل لكريم بنزيما.

وبشكل عام سجل كين 280 هدفا وصنع 64 في 435 مباراة مع توتنهام، ويحتاج لتسجيل 48 هدفا ليصبح الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي.

وأشارت إلى أن البرازيلي الشاب إندريك سيأتي لريال مدريد في 2024، وهو الأمر الي يمكن أن يغير النظرة إلى المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

ويبحث ريال مدريد في السوق عن لاعب في المركز رقم 9 والاسم الذي يبرز هو هاري كين الهداف التاريخي لتوتنهام.

وخلال الاجتماع بين فلورنتينو بيريز وخوسيه أنجيل سانشيز وكارلو أنشيلوتي يوم الخميس تم الحديث عن كاي هافرتز لاعب تشيلسي لكن ماوريسيو بوكيتينو المدرب الجديد للبلوز يعتبر أن الألماني سيكون لاعبا أساسيا في تشكيلة الموسم المقبل.

رغم أرقامه المميزة ونيله جائزة هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات إلا أن كين لم ينل أي لقب جماعي مع توتنهام.

صيفان وباب مغلق

وأكدت "ماركا" أن وضع هاري كين مختلف تمامًا، فهداف توتنهام قضى صيفين في مشاهدة دانييل ليفي، رئيس النادي، يغلق الباب أمام خروجه أولا إلى مانشستر يونايتد ثم مانشستر سيتي.

ولا يوجد وعد بخروج محتمل لهاري كين من توتنهام، لكن ليفي يرفض دائمًا نقل لاعبيه إلى نادٍ آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينتهي عقد كين في 30 يونيو 2024، وإذا ترك في المواسم السابقة الشعور بالرغبة في الرحيل، فقد اشتد الآن بسبب غياب توتنهام عن النسخة المقبلة بدوري أبطال أوروبا وأي بطولة أوروبية أخرى.

وقالت الصحيفة إن التعاقد مع هاري كيم يمكن أن يكلف 100 مليون يورو لكن الحقيقة هي أنه لم يقدم أحد في الوقت الحالي عرضًا ثابتًا إلى ليفي من أجل التعاقد مع كين.

وهاري كين الذي سيتم 30 عاما في يوليو المقبل سجل هذا الموسم 30 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 6 أهداف عن إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي وهداف المسابقة برصيد 36 هدفا.

وبشكل عام سجل كين 280 هدفا وصنع 64 في 435 مباراة مع توتنهام، ويحتاج لتسجيل 48 هدفا ليصبح الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الذي يتصدر ترتيب هدافيه آلان شيرر برصيد 260 هدفا.

ورغم أرقامه المميزة ونيله جائزة هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات إلا أن كين لم ينل أي لقب جماعي مع توتنهام وهو سبب قوي قد يدفعه للرحيل عن السبيرز هذا الصيف خاصة أنه سيتم 30 عاما في يوليو المقبل.

