شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برعاية سيف بن زايد.. ضاحي خلفان يفتتح ملتقى الوقاية من المخدرات تحت شعار "شاركنا لنمنعها" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، افتتح نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات بالدولة، الفريق ضاحي خلفان تميم، ملتقى الوقاية من المخدرات تحت شعار "شاركنا لنمنعها" في سيتي سنتر الزاهية بالشارقة، الذي نظمته الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وجاء ذلك ضمن حملة "شاركنا لنمعنها" للوقاية من المخدرات، التي أطلقتها وزارة الداخلية لتعزيز المشاركة المجتمعية في التصدي للرسائل الهاتفية المروجة للمخدرات، والتعريف بخطورتها وسبل الوقاية منها.

وحضر افتتاح الملتقى الذي سيستمر 10 أيام، قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس مكافحة المخدرات العميد عبدالرحمن العويس، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين.

وتفقد الفريق ضاحي خلفان تميم، ورش العمل التثقيفية، ومختبرات الذكاء الاصطناعي المصاحبة للملتقى، واطلع على محتوى المشاركات والعروض التي تتضمنها منوهًا بالتكامل بين جهات إنفاذ القانون والأسر المكون الأساسي للمجتمع في دفع هذه الآفة والحيلولة دون انتشارها.

وأشاد بالمبادرة، وأكد أن شعار "شاركنا لنمنعها" الذي أطلقه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، يأتي في الوقت المناسب، ليعطي الدافع القوي لفرق العمل في الدولة للعمل بما أوتيت من جهد وبما تملكه من إمكانات للتصدي لآفة المخدرات.

ويتضمن الملتقى ورش عمل و28 جلسة نقاش في اليوم الواحد تستهدف خاصة الطلبة والمراهقين، وتشمل طرق الوقاية من المخدرات، والتحذير من وسائل الترويج الإلكترونية، وزيادة الرقابة الأسرية على الأبناء، ورفع مستوى الثقافة والوعي بمخاطر السموم التي يروج لها عبر مختلف القنوات، وتثقيف الكوادر التعليمية في المدارس لوقاية الطلبة وحمايتهم من المخدارت.