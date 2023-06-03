انت الان تتابع خبر التربية ترفض استحداث منهاج التربية الإعلامية للمدارس.. ما علاقة وزارة المالية؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الوكيل الإداري بالوزارة، فلاح القيسي إنَّ الوزارة غير ملزمة بتنفيذ طلب أي جهة في استحداث منهاج لمادة الإعلام أو مادة القانون وغيرها، بهدف تعيين خريجي كليات القانون والإعلام أو بعض التخصصات في المدارس"، بحسب الصحيفة الرسمية.وكانت وزارة المالية، قد طالبت بكتاب رسمي في الـ 17 من نيسان الماضي، باستحداث مادة التربية الإعلامية كمنهاج بالمراحل الدراسية، على أن يكون مدرسوها من خريجي كليات الإعلام، مع ضرورة حصر الدرجات الوظيفية في الشعب الإعلامية للوزارات بخريجي كليات الإعلام ايضاً، إضافة إلى تخصيص نسب معينة لخريجي كليات الإعلام في الدورات العسكرية لوزارتي الدفاع والداخلية، وتفاتح بالفقرات أعلاه وزارات التربية والداخلية والدفاع ومجلس الخدمة ووفقاً للفقرة التي تخصها.

وأكد القيسي أنَّ طلب وزارة المالية بشأن استحداث منهاج التربية الإعلامية بالمدارس طلب غير قانوني أو منطقي، لكون وزارة التربية ملزمة بما يخص المناهج الدراسية باتفاقية التعليم والفصول المرسومة للمراحل الدراسية التي تلزم بعدم إضافة اي منهج آخر لاي مرحلة، وبالتالي فأن الأمر يعد مخالفة قانونية، فضلاً عما يشكله ذلك من عبء على الطلاب.