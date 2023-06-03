انت الان تتابع خبر بعمر 42 عاماً.. شذى حسون: لست متزوجة وأبحث عن شريك "وفي وشهم" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت حسون في تصريحات تابعتها الخليج 365، أنها تتمنى أن يكون شريك حياتها وَفِياً وشهماً، موضحًة أنها لا تشترط أن يكون عراقياً تبعاً لجنسيتها.

وأبدت رأيها في فكرة عودتها إلى عالم التمثيل، قائلةً: "أفكر بالعودة إلى التمثيل والتعاون مع الممثلين المصريين أصدقائي، ومنهم الفنانة غادة عبد الرازق والفنانة سهير رمزي، وأي فنان في القاهرة تأتيه فرص أكثر".



وأوضحت أن ديو غنائياً جديداً يجمعها مع الفنان رامي صبري، ومن المقرر طرح الأغنية خلال الفترة المقبلة.