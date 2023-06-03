انت الان تتابع خبر الامطار تأبى الرحيل عن حزيران.. تعرف على طقس العراق للأيام المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الحالة الجوية لهذا السبت في المنطقة الوسطى سيكون الطقس غائماً جزئياً وفي أقسامها الغربية يكون غائماً مع تساقط زخات مطر رعدية، وسيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً في المنطقتين الشمالية والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن يوم أمس في جميع مناطق البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف والديوانية والناصرية والمثنى 43، والسليمانية 35، وصلاح الدين وديالى 41، والبصرة 45".وأضافت أن "غداً الأحد سيكون الطقس في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائماً جزئياً، وسيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

وأشارت الهيئة أن "يوم الاثنين سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

ولفتت إلى أن "طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحواً الى غائم جزئي في جميع مناطق البلاد، وسترتفع درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".

وأوضحت الهيئة إلى أن "الحالة الجوية للبلاد ليوم الأربعاء المقبل سيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية في بعض الاماكن، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وسترتفع درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

