انت الان تتابع خبر عراقي يتعرض للسرقة والضرب "الوحشي" في أمريكا (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت صفحة الجالية العراقية في الولاية بمدونة نشرتها على فيسبوك، إن "عماد العيداني الذي يبلغ من العمر 55 عاما تعرض للسرقة والضرب المبّرح اثناء خروجه من أحد المتاجر في ديترويت هذا اليوم".

ووفقا للمنشور فإن "عماد يرقد في العناية المركزة حالياً، وحالته الصحية حرجة جدًا".



وبثت إحدى القنوات المحلية في ديترويت وبشكل عاجل بإحدى نشراتها الإخبارية لهذا اليوم، النبأ موثقاً بتسجيل فيديو حيث يظهر قيام شخص من ذوي البشرة السمراء برفع آخر عالياً بيديه، ودكّه بالأرض بطريقة وحشية.

وذكرت القناة ان الشخص المعتدى عليه هو العراقي عماد العيداني.