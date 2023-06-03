شكرا لقرائتكم خبر عن هل يقضى قانون الحيوانات الخطرة على أسطورة سوق التونسى؟.. نقلا عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "هل يقضى قانون الحيوانات الخطرة على أسطورة سوق التونسى"، استعرض خلاله القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الذي نشر فى الجريدة الرسمية ووافق عليه مجلس النواب، والذى يهدف إلى تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر القانون حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة الخطرة كأصل عام.

ودور قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب في القضاء على أسطورة سوق "التونسى"، حيث أنه يقام "يوم الجمعة" من كل أسبوع بمنطقة التونسي أشهر وأكبر الأسواق على مستوى الجمهورية لبيع وشراء "ما لاعين رأت ولا أذن سمعت"، فعلى بُعد خطوات من كوبرى "السيدة عائشة" تلك المنطقة الشهيرة التى يتوافد عليها مئات المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية وليس القاهرة الكبرى فقط، للبحث عن بضاعتهم المرجوة والرائجة المتمثلة في الحيوانات والطيور النادرة والمفترسة، حيث يُعد من أبرز الأماكن المعروف عنها تجمعات "مافيا" تجارة الطيور والحيوانات النادرة المهددة بالإنقراض، وإليكم التفاصيل كاملة:

بعد التصديق على القانون.. احذر اصطحاب الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.. العقوبة تصل للسجن المؤبد حالة الوفاة.. غرامات تصل لـ4 ملايين جنيه.. وخبير: سيقضى على أسطورة "سوق التونسى" لبيع الحيوانات

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