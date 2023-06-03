انت الان تتابع خبر ويمبلي يستقبل ديربي مانشستر.. "حرب" كروية تجمع السيتي واليونايتد بنهائي الكأس اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتقام المباراة الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق عامر الخوذيري.

ويسعى مانشستر سيتي للفوز على جاره مانشستر يونايتد والتتويج بثاني ألقاب الموسم، بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وقبل أيام من نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان حيث يسعى السيتي لتحقيق الثلاثية.



وكذلك الحال يسعى مانشستر يونايتد للفوز بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ونيل اللقب الثاني هذا الموسم بعد التتويج بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وسيحاول مانشستر يونايتد حرمان مانشستر سيتي من لقب كأس الاتحاد الإنجليزي ومنعه من التتويج بالثلاثية التي حققها فقط مانشستر يونايتد في إنجلترا.

وآخر تتويج لمانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي كان موسم 2018/2019، في حين كان آخر تتويج لمانشستر يونايتد بهذه الكأس موسم 2015/2016.

وآرسنال هو البطل التاريخي لكأس الاتحاد الإنجليزي برصيد 14 لقبا، مقابل 12 لمانشستر يونايتد، و8 لكل من ليفربول وتشيلسي، و7 ألقاب لأستون فيلا، و6 ألقاب لكل من مانشستر سيتي وبلاكبيرن روفرز.

وفي مواجهتي الفريقين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم فاز مانشستر سيتي 6/3 في الدور الأول، وفاز مانشستر يونايتد 2/1 في الدور الثاني.

وهذه آخر مباراة لمانشستر يونايتد هذا الموسم، في حين سيلعب مانشستر سيتي مع إنتر ميلان يوم السبت المقبل في إسطنبول في نهائي دوري أبطال أوروبا.

تجدر الإشارة إلى أن كأس الاتحاد الإنجليزي هي أقدم بطولة رسمية في تاريخ كرة القدم إذ بدأت موسم 1971/1972 حيث فاز واندررز 1/0 على رويال إنجينيورز في النهائي.

*تاريخ مواجهات مانشستر سيتي مع مانشستر يونايتد

التقى الفريقان فى 189 مباراة قبل المواجهة المرتقبة بينهما في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حقق السيتي 59 انتصارًا، مقابل 77 انتصارًا لصالح اليونايتد، فيما حسم التعادل نتيجة 53 مباراة بينهما.

وعلى مستوى بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي التقى الفريقين في 9 مباريات، حقق السيتي 3 انتصارات، مقابل 6 انتصارات لليونايتد، بينما لم تنتهي أي مباراة بينهما بالتعادل.

يعد واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق هو هداف مواجهات الديربي بين السيتي واليونايتد وسجل 11 هدفًا في المواجهات السابقة بينهما.

