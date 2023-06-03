انت الان تتابع خبر الموت يغيّب الملحنة الفنلندية البارزة كايا سارياهو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت عائلة سارياهو في بيان إن الملحّنة التي كانت تعاني مرض السرطان منذ مطلع عام 2021، توفيت "في سريرها بمنزلها في باريس"، في حين ذكّرت دار الإنتاج الموسيقي "تشيستر ميوزيك" التي تعاونت معها منذ عام 1986 بمقدار "كفاحها" ضد المرض.وأعربت دور أوبرا عدة من بينها "رويال أوبرا" اللندنية عن حزنها لوفاة سارياهو، مستذكرة "واحدة من أهم الملحنين في عصرنا".

ووجهت "كارنيغي هال" في نيويورك و"أوبرا دو باريس" ودار "فينيتشه" في البندقية الإيطالية تحيات لروح الملحنة الراحلة التي كانت الأبرز في جيل من الفنانين الفنلنديين وواحدة من النساء النادرات اللواتي تمكنّ من البروز في مجال لا يزال الرجال يطغون عليه.

وفي فرنسا، حيث كانت تعيش منذ ثمانينيات القرن العشرين مع زوجها الملحّن جان باتيست باريير، نالت كايا سارياهو عام 2022 جائزة "فيكتوار" في فئة الموسيقى الكلاسكية عن عملها الأوبرالي "إينوسنس" عن إطلاق نار في إحدى المدارس.

وعملت سارياهو سبع سنوات على هذه الأوبرا التي شارك فيها اثنان من مواطنيها هما الروائية صوفي أوكسانن التي كتبت النص الأصلي وقائدة الأوركسترا سوزانا مالكي.

كذلك برزت من أعمالها قبل ذلك أوبرا "الحب عن بُعد" عام 2000 التي أخرجها بيتر سيلارز واقتُبست عن كتاب للروائي الفرنسي اللبناني الأصل أمين معلوف.

ونالت هذه الأوبرا التي سجلها قائد الأوركسترا كِنت ناغانو مع الأوركسترا السيمفونية الألمانية في برلين جائزة "غرامي" في الولايات المتحدة عام 2011.

واقتبست سارياهو "أدريانا ماتر" عن كتاب لأمين معلوف عام 2006. ومن أعمالها الأخرى "أونلي ذي ساوند ريماينز" عام 2018.

وأمضت سارياهو (واسمها الأصلي كايا أنيلي لاكونن) المولودة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 1952 في هلسنكي، الأشهر الأخيرة من حياتها في إنجاز كونشيرتو البوق "هاش" الذي سيعرض للمرة الأولى في العاصمة الفنلندية في 24 آب/أغسطس المقبل، بحسب عائلتها.

وفي آذار/مارس الفائت، منحها الرئيس الفنلندي سولي نينيستو لقب "عضو أكاديمية الفنون" الفخري الذي لا يعطى سوى لعدد قليل من الفنانين.