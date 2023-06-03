انت الان تتابع خبر سماع دوي انفجارات وإطلاق نار.. ماذا يجري على الحدود بين مصر وفلسطين؟ والان مع التفاصيل

وأشارت الى ان "إصابة إسرائيليين اثنين عند معبر حدودي مع مصر خلال عملية إطلاق نار".

بغداد - ياسين صفوان - وتبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي على الحدود مع مصر، نقلا عن قناة الجزيرة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم السبت عن مصادر مصرية قولها إن الطيران الإسرائيلي قصف مواقع في سيناء المصرية.يأتي ذلك، عقب الإفادة عن مقتل عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين في حادث أمني خطير على الحدود المصرية، وفق ما ذكر موقع واينت العبري.

وقال الموقع إنه "قبل ساعات من وقوع الحادث على الحدود المصرية، وقعت عملية تهريب مخدرات بنفس المنطقة تقدر قيمتها بمبلغ مليون ونصف شيكل، تضمنت العملية إطلاق نار لإحباط تهريب المخدرات".

المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، قال بدوره إنه "وقع صباح اليوم حدث أمني في منطقة لواء فاران الإقليمي أسفر عن وقوع إصابتين. جيش الدفاع يقوم بالتحقيق في ملابسات الحادث وسيطلع عن تفاصيله لاحقا".