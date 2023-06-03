انت الان تتابع خبر الزوراء يلاقي الكهرباء في أبرز مواجهات دوري الكرة الممتاز اليوم والان مع التفاصيل
2023-06-03 | 12:15
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تُقام اليوم السبت أربع مواجهات لحساب الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة للموسم 2023-2022، إذ يستهل فريقا الحدود والقاسم منافسات هذا الدور عند الساعة 4:45 عصراً في ملعب الشعب، بينما تلعب عند الساعة 7:00 مساءً مبارايتان: في الاولى يضيف دهوك في ملعبه منافسه النجف، وفي الوقت نفسه يستقبل كربلاء في ملعب النجف الدولي ضيفه نفط ميسان على ان يعود ملعب الشعب الدولي مرة اخرى في تمام الساعة 9:15 مساءً لاحتضان المواجهة المهمة التي تجمع الزوراء ومتحديه الكهرباء.
في اللقاء الثاني يدرك مدرب دهوك رمضان سليمان الذي يحتل فريقه المركز السابع برصيد 45 نقطة صعوبة اللقاء الذي يجمعه مع المتحفز النجف في المركز السادس بفارق نقطة واحدة، وسيسعى كلا الطرفين لحسمها بعد ان أعاد مدرب غزلان البادية سعد حافظ الروح لكتيبة الزرقاء وقدم لمحات فنية مميزة في الأدوار السابقة.
وفي المباراة الثالثة، يضيف كربلاء في المركز الثاني عشر برصيد 41 نقطة نظيره نفط ميسان بالمركز الثامن بواقع 42 نقطة ويبدو ان مدرب العميد الكربلائي حيدر عبودي الذي أنهى الدور السابق منتشياً بعد انتصاره الكبير على الكهرباء قد أصيب بخيبة أمل كبيرة بعد القرار الاتحادي الأخير الذي عده خاسراً أمام النجف وعليه لن تخلو هذه المواجهة من التنافس والندية إذا ما علمنا ان فوز أحد الفريقين قد يرتقي بموقعه في سلم الترتيب بانتظار بقية النتائج.
في المباراة الأخيرة التي سيكون فيها ملعب الشعب مسرحاً لأحداثها، يأمل الزوراء ثالث الترتيب برصيد 57 نقطة في تعويض كبوته الأخيرة أمام الطلبة عندما يواجه مساء اليوم متحديه الكهرباء في المركز الخامس برصيد 51 نقطة ومن المتوقع ان تكون المباراة متحفظة من الطرفين لاختلاف أساليب اللعب بينهما، إذ ينتهج مدرب النوارس حيدر عبد الأمير اللعب المباشر بدءاً من وسط الملعب والرهان على تحركات لاعبي الأمام وقدراتهم التهديفية في التسجيل، في حين يجيد المدرب لؤي صلاح امتلاك الكرة والتحضير المتأني من الخلف والوصول المتسلسل لمرمى الفريق الاخر مع عمل التحولات الدفاعية عند فقدان الكرة .