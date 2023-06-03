انت الان تتابع خبر بحوزتهم مخدرات.. اعتقال 6 أجانب بينهم امرأة على الحدود العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز مديرية شرطة الكمارك في قيادة قوات الحدود تمكنت وخلال عمليات منفصلة، من ضبط 6 متهمين أجانب بينهم امرأة وبحوزتهم مواد مخدرة مختلفة في منافذ زرباطية، الشيب، المنذرية، الشلامجة".
وأضافت، أنه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
وأضافت، أنه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".