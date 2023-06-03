انت الان تتابع خبر بحوزتهم مخدرات.. اعتقال 6 أجانب بينهم امرأة على الحدود العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز مديرية شرطة الكمارك في قيادة قوات الحدود تمكنت وخلال عمليات منفصلة، من ضبط 6 متهمين أجانب بينهم امرأة وبحوزتهم مواد مخدرة مختلفة في منافذ زرباطية، الشيب، المنذرية، الشلامجة".



وأضافت، أنه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".