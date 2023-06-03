انت الان تتابع خبر من تأدية القسم لوجبة عشاء فاخرة.. مراسيم تنصيب أردوغان بمشاركة 44 دولة بينها العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتبدأ مراسم حفل التنصيب بأداء أردوغان اليمين الدستورية، بداية في البرلمان، بحلول الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي، ليبدأ مهامه في الولاية الجديدة رسمياً، عقب تسلمه وثيقة التنصيب من الرئيس المؤقت للبرلمان، دولت باهتشلي.وعقب تنصيبه سيتوجه أردوغان لزيارة ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، في تمام الساعة 15:00، ثم سيتوجه لاحقاً في الساعة 17:00 إلى المجمع الرئاسي للمشاركة في مراسم "بدء المهام".

ولدى وصوله إلى البوابة الأولى في المجمع سينضم إلى موكب الرئيس وحدة فرسان المراسم، ومن ثم سيتم إطلاق 101 قذيفة مدفعية، كما سيتم في الوقت نفسه إطلاق 101 قذيفة مدفعية في مقرات القوات البرية والجوية والبحرية.

وستشارك في المراسم فرقة الأوركسترا السيمفونية الرئاسية، وفرقة الموسيقى التقليدية التركية، وفرقة الموسيقى العسكرية التابعة للقوات المسلحة التركية.

مأدبة في قصر تشانقايا

ومن المقرر أن يقيم الرئيس التركي مأدبة عشاء على شرف ضيوفه في قصر تشانقايا (القصر الرئاسي)، عند الساعة السابعة من مساء السبت، 3 يونيو/حزيران 2023، ومن المتوقع أن يعلن الرئيس أردوغان التشكيلة الوزارية الجديدة بعد مأدبة العشاء.

وبدورها ذكرت صحيفة "يني شفق" التركية، أنه المقرر أن يتوجه الرئيس أردوغان إلى مركز "بيش تبه" للمؤتمرات والثقافة، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بصحبة فرق الخيالة بعد زيارته لضريح أتاتورك.

وسيشارك في مراسم تنصيب أردوغان رؤساء 21 دولة، هم الأذربيجاني إلهام علييف، والفنزويلي نيكولاس مادورو، والبلغاري رومين راديف، والغابوني علي بونغو أونديمبا، وكل من رؤساء غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، وجنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، والجبل الأسود ياكوف كيلاتوفيتش، وكازاخستان قاسم جومرد توكاييف، وقرغيزيا صدر جباروف، والكونغو دانيس ساسو.

وسيحضر المراسم أيضاً كل من رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني، ورئيس شمال قبرص التركية أرسين تتار، وشمال مقدونيا ستيفو بينداروفسكي، وأوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورواندا بأول كاغامي، فضلاً عن الرؤساء: السنغالي ماكي سال، والصومالي حسن شيخ محمود، والتوغولي فاوري إسوزيمنا، والتركمانستاني سيردار بيردي محمدوف، والبنغالي محمد شهاب الدين تشوبو، والغيني مامادي دومبويا.

وإضافة لذلك، سيشارك في المراسم رؤساء وزراء 13 دولة بينهم الباكستاني شهباز شريف، والمجري فيكتور أوربان، والأرميني نيكول باشينيان، والليبي عبد الحميد الدبيبة.

وكما سيحضر المراسم ممثلو 8 منظمات دولية، بينهم الأمناء العامون لمنظمات "الدول التركية" قوبانيتش بيك عمر علييف، وحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، و"التعاون الإسلامي" حسين إبراهيم طه.

وأيضاً ستشارك في المراسم 12 دولة على مستوى رؤساء البرلمان، بينهم رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين، ونائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني دينغ تشونغلي.

وكذلك ستشارك أيضاً رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك زيليكا سفيجانوفيتش، وعضوا المجلس زيليكو كومشيتش ودينيس بيسيروفيتش، وزعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك.

وكما سيكون ضمن المشاركين في مراسم تنصيب أردوغان الرئيس الألماني السابق كريستيان وولف، والمستشار السابق غيرهارد شرودر، ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية السابق درويش أر أوغلو، وعضو المجلس الرئاسي السابق للبوسنة والهرسك بكر عزت بيغوفيتش، ورئيس الوزراء السويدي السابق كارل بيلدت.

ويُذكر أنه في 14 مايو/أيار 2023، جرت الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية، وحصل فيها حزب العدالة والتنمية على 268 مقعداً برلمانياً، فيما نال حزب "الرفاه مجدداً" 5 مقاعد، والحركة القومية 50، واليسار الأخضر 61، والعمال التركي 4، والشعب الجمهوري 169، و"إيي" 43 مقعداً.

ولم تُحسم نتائج الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى، وشهدت البلاد جولة إعادة يوم 28 مايو/أيار 2023، وانتهت بفوز الرئيس التركي أردوغان على حساب منافسه زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو.