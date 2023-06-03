انت الان تتابع خبر العراق أحد اطرافها.. طاولة "رباعية" عربية في فيينا قبيل اجتماع "أوبك" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة "تاس"، أن الوزير السعودي يقيم في فندق Park Hyatt في العاصمة النمساوية.

وصل وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني ووزير النفط الكويتي بدر الملا ووزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب إلى هناك في صباح اليوم، قبل اجتماع أوبك المقرر عقده في الساعة 13:00 بتوقيت موسكو.



اجتماع أوبك الذي يعقد كل ستة أشهر لم يبدأ بعد. تم تأجيله في انتظار وزيري الطاقة السعودي والإماراتي. أما بقية وزراء الدول الأعضاء في المنظمة فقد وصلوا إلى مبنى سكرتارية أوبك.

يعقد هذا الاجتماع عشية الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك+ والذي سيعقد أيضا بحضور شخصي للوزراء في فيينا.

وبحسب "تاس"، فإن دول أوبك+ تدرس خيارات مختلفة للعمل بشأن معايير إنتاج النفط في اجتماع 4 يونيو/حزيران 2023، بما في ذلك تخفيضات الإنتاج.