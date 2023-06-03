انت الان تتابع خبر الثانية خلال 24 ساعة.. ضربة جوية جديدة في ديالى والخلية تعلن النتائج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد ان وجه صقورنا البواسل ضربة جوية موفقة يوم امس في سلسلة جبال حمرين اسفرت عن مقتل اربعة ارهابيين واستكمالاً لجهود ومتابعة مديرية الاستخبارات العسكرية الميدانية وجهدها الفني ومن خلال التخطيط لخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة في مطاردة فلول داعش وبعد تمكن جهاز مكافحة الارهاب من قتل ثلاثة ارهابيين، نجح سلاح الجو العراقي من توجيه ضربة جوية اخرى مكملة لجهود يوم امس في قاطع ديالى - جبال حمرين اسفرت عن تدمير عدد من الاوكار وقتل ثلاثة ارهابيين وبذلك يصبح مجموع ما تم قتله خلال 24 ساعة الماضية عشرة إرهابيين".



وأضاف، ان "النصر يعرف رجاله الذين قطعوا عهداً على أن يكون عام 2023 عاما مميزاً في الانتصارات وقبر ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية"، مشيرا الى ان "قواتنا الأمنية البطلة مستمرة بعملياتها التعرضية".