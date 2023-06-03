شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. "اقتصادية الشيوخ" تبحث تبسيط التعامل بين المهن التمثيلية والضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، اجتماعين غدا الأحد، لبحث الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تفعيل آليات الموازنة التشاركية فى مصر، والآليات الواجب اتخاذها لتقدم مصر في مؤشر الشفافية IBP ".

كما تناقش أيضا لجنة الشئون المالية والاقتصادية عقد بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المهن التمثيلية لوضع نظام تعامل مبسط لكافة أنواع الضرائب يتواكب مع طبيعة المهن التمثيلية".

جدير بالذكر إنه تم تشكيل لجنة مشتركة دائمة من قبل مصلحة الضرائب ونقابة المهن التمثيلية، يكون مقرها في الأخيرة، للعمل على حل كافة المشكلات بشكل فوري والتواصل مع المأموريات الضريبية في مختلف أنحاء الجمهورية لحل تلك المشكلات.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب تختص اللجنة بتقديم التوعية اللازمة والدعم الفني لأعضاء النقابة والرد على كافة استفساراتهم الضريبية مع إمدادهم بكافة مواد التوعية اللازمة.

وذكر أن ذلك يأتي وفقًا لتوجيهات وزير المالية وحرصه على فتح قنوات تواصل مستمرة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والضريبي المختلفة، لعرض وحل المشاكل وتسهيل الإجراءات لكافة الممولين ونشر الوعي الضريبي اللازم لتطبيق القانون بشكل صحيح بما يحفظ حقوق المواطنين ويحفظ كذلك حقوق الخزانة العامة للدولة.