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مدريد يعلن رحيل أحد نجومه البارزين

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-457906-638213938706300497.jpg

2023-06-03 | 14:57

مدريد يعلن رحيل أحد نجومه البارزين

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أعلن ، اليوم السبت، رحيل نجمه الإسباني الدولي ماركو أسينسيو، بانتهاء عقده في 30 يونيو/حزيران الجاري.
وقال النادي الملكي في بيان: "يعرب النادي عن شكره ومودته لماركو أسينسيو، اللاعب الذي دافع عن شعارنا وقميصنا لمدة 7 مواسم".

وأضاف: "وصل إلى ريال مدريد عندما كان عمره 20 عاما فقط، وتمكن من دخول تاريخ نادينا، كجزء من فريق شهد فترة من أنجح فتراتنا".


وتابع: "فاز ماركو أسينسيو بـ17 لقبا معنا، تنقسم إلى 3 ألقاب بدوري أبطال أوروبا، و4 لكأس العالم للأندية، و3 لكأس السوبر الأوروبي، و3 ألقاب بالدوري الإسباني، بالإضافة إلى لقب واحد في كأس ملك إسبانيا، و3 كؤوس للسوبر الإسباني".

واختتم الريال: "لن ينسى جمهور ريال مدريد مسيرته وسلوكه المثالي طوال هذا الوقت.. النادي كان وسيظل دائما بيته، ويتمنى له ولعائلته التوفيق في المرحلة الجديدة".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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