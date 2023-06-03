مدريد يعلن رحيل أحد نجومه البارزين

وقال النادي الملكي في بيان: "يعرب النادي عن شكره ومودته لماركو أسينسيو، اللاعب الذي دافع عن شعارنا وقميصنا لمدة 7 مواسم".

وأضاف: "وصل إلى ريال مدريد عندما كان عمره 20 عاما فقط، وتمكن من دخول تاريخ نادينا، كجزء من فريق شهد فترة من أنجح فتراتنا".



وتابع: "فاز ماركو أسينسيو بـ17 لقبا معنا، تنقسم إلى 3 ألقاب بدوري أبطال أوروبا، و4 لكأس العالم للأندية، و3 لكأس السوبر الأوروبي، و3 ألقاب بالدوري الإسباني، بالإضافة إلى لقب واحد في كأس ملك إسبانيا، و3 كؤوس للسوبر الإسباني".

واختتم الريال: "لن ينسى جمهور ريال مدريد مسيرته وسلوكه المثالي طوال هذا الوقت.. النادي كان وسيظل دائما بيته، ويتمنى له ولعائلته التوفيق في المرحلة الجديدة".

