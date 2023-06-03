انت الان تتابع خبر موقفان مصري وإسرائيلي عن "عملية الحدود": 4 قتلى من الطرفين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بمقتل جندي ثالث "في تبادل إطلاق نار مع مهاجم على الأراضي الإسرائيلية"، بعد مقتل جنديين، قبل ساعات، كانا يقومان بالحراسة على الحدود، في إطلاق نار نادر الحدوث على الحدود المصرية.وأفاد أدرعي أيضاً "بإصابة ضابط صف بجروح طفيفة نقل على أثرها لتلقي العلاج في المستشفى".

في السياق، أعلن الجيش المصري مقتل عنصر أمن مصري عند الحدود المصرية الإسرائيلية.

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، إنه "فجر اليوم السبت، قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة عدد اثنين آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".

وأكد المتحدث أنه "جاري اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة".

يذكر أن الحدود بين مصر وإسرائيل كانت مسرحا لمحاولات تهريب متكررة، مما أدى وقوع اشتباكات بالذخيرة الحية في السنوات الأخيرة بين المهربين والجنود الإسرائيليين المتمركزين على طول الحدود.